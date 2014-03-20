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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 16:20 BJT

中港股业绩：中石油去年净利同比增长12%，基本符合市场预期

路透香港3月20日 - 以市值计全球第四大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司 周四公布，去年度净利同比增长12%，基本符合市场预期，主要得益于国内汽柴油和天然气价提升。

中石油于香港联交所的公告显示，按国际会计准则，2013年1-12月净利为1,295.99亿元人民币，上年同期则为1,153.26亿元；并与汤森路透综合30名分析师预测中位值1,268亿元基本相若。期内每股盈利0.71元。

中石油表示，去年的油气当量产量为14亿桶，同比增长4.2%。

面对国内经济增速相对减慢以及将要为引入民间资本作准备，中石油去年实际资本开支为3,187亿元，较年初预算3,550亿元有所下降，而新一年的资本开支预算为2,965亿元。

业绩公布前，中石油H股收跌0.91%，报7.62港元；其A股跌0.26%，报7.56元人民币。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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