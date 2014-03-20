中港股业绩：中石油去年净利同比增长12%，基本符合市场预期

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月20日 - 以市值计全球第四大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司 周四公布，去年度净利同比增长12%，基本符合市场预期，主要得益于国内汽柴油和天然气价提升。
中石油于香港联交所的公告显示，按国际会计准则，2013年1-12月净利为1,295.99亿元人民币，上年同期则为1,153.26亿元；并与汤森路透综合30名分析师预测中位值1,268亿元基本相若。期内每股盈利0.71元。
中石油表示，去年的油气当量产量为14亿桶，同比增长4.2%。
面对国内经济增速相对减慢以及将要为引入民间资本作准备，中石油去年实际资本开支为3,187亿元，较年初预算3,550亿元有所下降，而新一年的资本开支预算为2,965亿元。
业绩公布前，中石油H股收跌0.91%，报7.62港元；其A股跌0.26%，报7.56元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。