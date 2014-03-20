中港股业绩：中石油去年净利同比增长12%，基本符合市场预期

中石油于香港联交所的公告显示，按国际会计准则，2013年1-12月净利为1,295.99亿元人民币，上年同期则为1,153.26亿元；并与汤森路透综合30名分析师预测中位值1,268亿元基本相若。期内每股盈利0.71元。