台湾股市：收低逾1%连二日下挫，受FED主席升息说等利空打压

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北3月20日 - 台湾股市周四收低逾1%。分析师指出，主要受美联储(FED)主席叶伦的升息说等利空打压，台股连续第二天随亚洲股市拉回。
台湾加权股价指数 收跌1.06%，报8,597.33点；成交初值 为923.64亿台币，上日修正后为1,010.57亿。
凯基投顾分析师许高铭表示，台股除受美国可能提前升息利空打击外，市场也担忧两岸服务贸易协议延后生效，对台湾经济将产生负面冲击。与服贸协议关联性较高的金融保险类指数 已经破底，未来整理的时间料将拉长。
“要观察能否守稳8,520-8,550点，这是颈线与季线的重要支撑，守不住会造成波段格局破坏。”他称。
许高铭认为，美联储主席叶伦的升息说会让外资加大卖超台股的力道，今日权值股台积电 表现疲弱，且大盘成交值未能适时萎缩，可能会加重投资人的偏空心态。
在美联储为期两日会议后的记者会上，美联储主席叶伦称在结束目前购债计划后“相当长的一段时间”可能是六个月左右，之后可能升息。叶伦的讲话令交易商措手不及。
此外，台湾民间团体和学生占领立法院议场已进入第二天，学生代表要求政府撤回两岸服务贸易协议，预计占领议场的时间将持续至21日。
亚洲股市周四因叶伦言论下滑。本地时间13:39，多数亚股表现欠佳，包括韩股 跌0.75%、港股 跌1.34%、日本股市 跌1.40%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。