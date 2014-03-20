台湾股市：收低逾1%连二日下挫，受FED主席升息说等利空打压

路透台北3月20日 - 台湾股市周四收低逾1%。分析师指出，主要受美联储(FED)主席叶伦的升息说等利空打压，台股连续第二天随亚洲股市拉回。

台湾加权股价指数 收跌1.06%，报8,597.33点；成交初值 为923.64亿台币，上日修正后为1,010.57亿。

凯基投顾分析师许高铭表示，台股除受美国可能提前升息利空打击外，市场也担忧两岸服务贸易协议延后生效，对台湾经济将产生负面冲击。与服贸协议关联性较高的金融保险类指数 已经破底，未来整理的时间料将拉长。

“要观察能否守稳8,520-8,550点，这是颈线与季线的重要支撑，守不住会造成波段格局破坏。”他称。

许高铭认为，美联储主席叶伦的升息说会让外资加大卖超台股的力道，今日权值股台积电 表现疲弱，且大盘成交值未能适时萎缩，可能会加重投资人的偏空心态。

在美联储为期两日会议后的记者会上，美联储主席叶伦称在结束目前购债计划后“相当长的一段时间”可能是六个月左右，之后可能升息。叶伦的讲话令交易商措手不及。

此外，台湾民间团体和学生占领立法院议场已进入第二天，学生代表要求政府撤回两岸服务贸易协议，预计占领议场的时间将持续至21日。