中国债市：11天威债周五暂停上市，交易所高收益债风险继续暴露

路透上海3月20日 - 中国保定天威保变电气股份公司 周四公告称，其2011年发行的公司债 将于周五（21日）暂停上市，意味该支债券将成为首只未获缓冲交易时间段即被暂停上市的公司债。

根据公告，暂停上市后，债券简称由“11 天威债”更名为“天债暂停”,债券代码不变。

根据上海证券交易所公司债券上市规则，发行人连续两年亏损后，公司债将在年报披露后停牌，交易所在7个交易日后作出是否暂停上市的决定。

天威保变3月10日晚公布，2013年净亏损52.33亿元人民币，为连续第二年亏损。3月11日11天威债即告停牌，直至今日仍未恢复交易。

不过此前的暂停上市案例中，公司债都在年报发布后正式暂停上市之前获得了一段缓冲交易的时间段。比如11超日债 在2013年7月8日正式暂停上市之前，复牌交易了30个交易日。

而另外一只公司债攀钢钒钛 在2009年年报披露后，正式暂停上市的时间一直延至2010年10月21日。

交易所公司债在11超日债付息违约后，中低评级的产业债近期信用风险继续暴露，除了天威债外，华锐风电,南钢股份 等已经发布业绩预亏的公司债，近期的交易风险同样上升。

之前市场普遍认为一般公司债暂停上市之前仍能获得交易机会，并选择在年报披露前加仓交易，而11天威债的直接暂停上市，将加大这些最后一博的交易风险。