台湾金融：金管会3月启动金检七家银行TMU法人衍生性商品业务

路透台北3月20日 - 台湾金管会周四表示，今年原先规划从3月启动金检国内七家银行金融行销部门(TMU)的法人衍生性商品业务，正巧碰上近期人民币波动较大而引起关注，金检预计在1-2个月完成。

金管会检查局局长王俪娟接受路透电话访问时指出，此次依据TMU成交量较大、成长速度较快及客诉情形较多的指标筛选出七家银行TMU进行金检。但她不愿透露是哪七家接受金检。

台湾工商时报周四报导称，因近期人民币、日圆汇价波动，造成银行TMU业务客户投诉激增，金管会检查局近日启动专案金检，锁定业务量高的前七大本地银行金检。引述未具名人士透露，TMU业务量前七大银行依序是中信银、北富银、永丰银、台新银、国泰世华银、玉山银及大众银。

台湾中小型金控--永丰金控 旗下银行发言人陈亭如表示，此次算是例行性金检，对近期人民币波动并没有接到特殊客诉，TMU很多产品本来即在协助法人客户因应市场波动的客制化理财需求。

她并称，在人民币波动下，客户要求的客制化条件也会有所不同，并不会影响TMU业务发展。