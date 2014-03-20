台湾金融：金管会3月启动金检七家银行TMU法人衍生性商品业务

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北3月20日 - 台湾金管会周四表示，今年原先规划从3月启动金检国内七家银行金融行销部门(TMU)的法人衍生性商品业务，正巧碰上近期人民币波动较大而引起关注，金检预计在1-2个月完成。
金管会检查局局长王俪娟接受路透电话访问时指出，此次依据TMU成交量较大、成长速度较快及客诉情形较多的指标筛选出七家银行TMU进行金检。但她不愿透露是哪七家接受金检。
台湾工商时报周四报导称，因近期人民币、日圆汇价波动，造成银行TMU业务客户投诉激增，金管会检查局近日启动专案金检，锁定业务量高的前七大本地银行金检。引述未具名人士透露，TMU业务量前七大银行依序是中信银、北富银、永丰银、台新银、国泰世华银、玉山银及大众银。
台湾中小型金控--永丰金控 旗下银行发言人陈亭如表示，此次算是例行性金检，对近期人民币波动并没有接到特殊客诉，TMU很多产品本来即在协助法人客户因应市场波动的客制化理财需求。
她并称，在人民币波动下，客户要求的客制化条件也会有所不同，并不会影响TMU业务发展。
当地时间11:47，金融保险指数 下跌1.20%，加权指数指数 则是走跌1.11%。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。