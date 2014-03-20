中国新债：厦门国际银行下周二将招标发行至多30亿元二级资本债，期限10年

路透上海3月20日 - 中国厦门国际银行股份有限公司周四公告称，将于下周二(25日)在银行间市场招标发行不超过30亿元人民币10年期固息二级资本债，在第5年末附发行人赎回权，募集资金将专项用于补充发行人二级资本。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债发行期限为3月26日-3月27日，缴款日和起息日同为3月27日，主承销商为中信证券。

根据联合资信评估有限公司的评级结果，本期债券的信用级别为AA级，发行人主体评级为AA+级。

截至2013年6月30日，厦门国际银行资产总计2,321.15亿元，资本充足率为10.25%，不良贷款率为0.38%,拨备覆盖率420.16%。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)