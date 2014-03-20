中国新债：厦门国际银行下周二将招标发行至多30亿元二级资本债，期限10年

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海3月20日 - 中国厦门国际银行股份有限公司周四公告称，将于下周二(25日)在银行间市场招标发行不超过30亿元人民币10年期固息二级资本债，在第5年末附发行人赎回权，募集资金将专项用于补充发行人二级资本。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债发行期限为3月26日-3月27日，缴款日和起息日同为3月27日，主承销商为中信证券。
根据联合资信评估有限公司的评级结果，本期债券的信用级别为AA级，发行人主体评级为AA+级。
截至2013年6月30日，厦门国际银行资产总计2,321.15亿元，资本充足率为10.25%，不良贷款率为0.38%,拨备覆盖率420.16%。(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。