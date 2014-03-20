投行观点：法兴调降2014年油价预估但上调金价预估

路透3月19日 - 法国兴业银行周三调降2014年原油价格预估，称尽管基本面强劲，但油价一直不如人意。法兴还上调金价预估，表示短线投资者信心偏多。

法兴将指标布兰特原油价格预估从108美元调降为106美元，西德克萨斯中质油(WTI)从99美元下调至96美元。

“温和下调价格是因为，尽管自11月以来基本面非常强劲，但油价表现却略低于我们的预估。”分析师Michael Wittner在周三发表的大宗商品评估(Commodities Review)报告指出。

法兴称，油价继续受基本面推动，2014年实货市场大致平衡。

该投行并预估2015年布兰特原油均价料为每桶100美元，WTI均价为90美元。

**黄金**

法国兴业预计2014年黄金均价为每盎司1,180美元，高于先前估计的1,135美元，称因今年以来投资者信心有所改变，且黄金走势“偏多突破”。

法兴尽管上调金价预估，对黄金却依然悲观。该行表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)逐渐撤回刺激措施，加上2015年中开始升息的可能性，中期而言将压制投资者信心。

该行将2015年金价预估自先前的1,100美元调降至1,075美元。

**基本金属**

法国兴业将2014年第三季铜价预估下调100美元至6,800美元，其他季度的预估则不变。

该行对2014年伦敦金属交易所(LME)铜均价预估为每吨6,875美元，2015年为6,500美元。

法国兴业预估2014年LME铝均价为每吨1,765美元，并将第二季铝价预估下调130美元至1,750美元，第三季下调185美元至1,725美元，第四季下调175美元至1,775美元。