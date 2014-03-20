　　　　更新版 1-中股业绩：浦发银行去年净利同比增近20%，息差今年将续升

* 去年实现净利润409.22亿元人民币

* 去年末不良贷款率为0.74%

* 息差连续3个季度环比回升

* 兴润置业事件风险敞口3.8亿元 (新增更多内容有分析师评论)

路透上海3月20日 - 中国上海浦东发展银行股份有限公司 周四公布2013年度业绩报告，称去年实现净利润409亿元人民币，同比增长19.7%。分析师表示，该行今年业绩仍会继续向好，息差进一步上升。

年报显示，该行年末不良贷款率为0.74%，较上年末上升0.16个百分点。浦发银行去年实现营业收入破千亿元，同比增长21%。核心一级资本充足率为8.58%。

“2014年的市场供需分化会扩大，进一步推升息差”，联讯证券分析师杨为敩表示，2014年由于对非标资产的控制，市场对贷款的需求会增大，同时，流动性仍将处于偏紧的态势。

高华证券最新的报告显示，该行息差连续3个季度环比回升，表现出该行贷款定价能力较强。

对于该行的资产质量压力，杨为敩认为，横向比较来看，浦发银行的不良率并不高，风控压力不大；今年的宏观经济预期会好于前一年，因此，该行的不良率不一定会刚性上升。

该行四季度息差继续环比回升约17BP，连续3个季度环比回升。四季度净利息收入环比增长9.89%。浦发银行实现全年中间业务净收入同比增长58.98%。

此外，浦发银行表示，作为首批资产证券化的银行之一，今年6月之前将完成不超过100亿元的资产证券化试点。

**兴润事件风险敞口为3.8亿元**

对于近期出现的兴润置业资金链断裂事件，中证报引述该行政策风险部总经理赵先信介绍，浙江奉化兴润置业事件中浦发的风险敞口为3.8亿元。目前浦发在密切关注事件进展，采取相应的资产保全措施。

对于该事件，杨为敩认为，虽然政府对于小体量违约事件的容忍度会上升，但鉴于不发生系统性金融风险的前提，涉及银行机构的事件，最终可能还会有政策保底。

“（兴润）由于涉及较多银行机构，很可能会出现政策保底。”他称。

江浙兴润置业近期资金链断裂引起外界高度关注。该公司及关联企业目前总负债35多亿元，其中银行贷款约24亿元，非法吸收公众存款7亿多元，拖欠工人工资和工程材料款等约4亿元。

对于控股上国投，中证报则引述浦发银行执行董事沈思在业绩说明会上表示，浦发受让上海国际信托控股权的事宜还在进展中，没有应披露而未披露的情况。

沈思表示，浦发控股上国投不单单是信托牌照的问题，上国投还有很多参股、控股的金融企业，有利于提高浦发的综合金融服务能力。

对于优先股的有关情况，沈思介绍，目前只有国务院的指导意见，有关商业银行发行优先股的具体实施办法尚未出台。公司要等实施办法颁布后再进行谋划。

同日，浦发银行公布了该行2014年度同业存单发行计划，拟发行额度为1,000亿元人民币的同业存单，成为今年以来第9家公布此计划的商业银行。

此外，该行同日宣布，将以2013年末总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利6.6元(含税)，合计分配123.11亿元。

浦发银行周一收盘报8.99元，微跌0.66%，过去一个月则累计下跌4.6%。（完）

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