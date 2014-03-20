中国债市动态：现券偏暖IRS亦回调，央行正回购意外缩量令预期稍改观

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透上海3月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走势略好转，IRS亦下行。交易员指出，央行公开市场正回购意外缩量，场内悲观预期有所改观，买盘推动收益率回调，但因季末来临，资金价格难免上行，谨慎气氛仍在，现券收益率下行幅度相对有限。
“央妈比较温柔，所以(现券)收益率下去了些，但幅度不大。”上海一大型券商交易员称。
上海一商业银行交易员则提到，央行正回购操作量公布后，二级市场现券出现一波买盘，但此后渐趋平静，显示谨慎心态仍在。而IRS早盘初段一度上行，Repo 1Y上涨约5个bp左右，但随后公开市场显示正回购缩量，IRS掉头向下，Repo 1Y较上日收盘跌约10个bp左右，目前在4.32%/4.30%附近。
“昨天大家预期(正回购操作量)是偏多的，至少500-600亿元吧，但没想到今天只有200多亿。”他称。
央行公开市场稍早进行了260亿元人民币28天期正回购操作，规模较周二及上周同期缩减逾七成，利率则继续持平在4.0%。本周累计净回笼480亿元。
上海另一商业银行交易员则指出，市场氛围较此前好转，但因一季度末就要来临，资金价格仍在逐步上行，“还是得谨慎点，下周就要月底了，比较关键，不过(回购利率)有可能不会上太多，大家也都准备得差不多了，隔夜应该不会超过4%吧。”
银行间资金市场周四早盘主要回购利率升势放缓，除隔夜受开盘价带动续涨近20个基点(bp)外，七天期止升转稳。交易员认为，央行在流动性趋紧势头刚有抬头时即有反应，显示其稳定市场的意图仍在，未来资金面或不需要太过担心。
二级市场上，利率债收益率下行区间多在2-3个bp附近，剩余期限约6.83年的固息国债140003券最新双边成交价收益率 在4.31%，上日尾盘为4.34%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.652元，较上日结算价涨0.04元，或0.04%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 曾祥进)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。