《HOME专栏》顺应市场对冲需求，CME再度推出期铝合约挑战LME

**着手准备实货交割**

CME已经进军这一价差市场。去年4月，CME根据普氏能源资讯(Platts)对美国中西部铝升水<0#AUP:>的评估，推出了一款现金结算合约。

带动交投活动增加的原因，在于年初中西部升水升至每磅逾20美分(相当于每吨逾440美元)。

去年该合约成交量为3,475吨，但在2014年1-2月飙升至逾16,000吨。

这一出乎各界意料的变化，似乎是由金融投资者的空单停损引起。投资者去年开始介入铝升水市场。

这明确反映出现有合约的弱点之一，即其缺乏可交割性。

若大宗商品价格上涨，做空期货市场就可能会代价不菲。如果做空实货升水，又没有实货可以交割、或是拥有可交割的选择，那就会严重加重问题。

正因为如此，CME现在正着手提供完全实货交割选项，在纽奥良、巴尔的摩、以及密西根Ypsilanti等地设置仓储；Ypsilanti距离LME铝仓储问题滥觞的底特律仓储点不远。

**流动性和可靠性**

CME新合约存在需求无庸置疑，但要想成功，还有两个主要问题需要解决，这也是导致CME以前在铝市场受挫的同样症结。

第一，流动性。实货可交割的产品必须具备实货金属流动性。

CME可以把MillerCoors和铝箔生产商Tri-Arrows Aluminium等铝用户在开始阶段就参与拿来说嘴。这两家公司都对周二的发布会声明表示支持。

但是实货流动性还需要生产商与交易商的参与支持，特别是那些持有自然多仓、近期从升水大涨中受益的市场人士。

在北美铝市场，这样大规模的交易者屈指可数，而且即使不是全部，其中大部分也已经绑定了LME定价。

这就是CME面临的第二大障碍。它该如何对待与行业定价模式关系盘根错节的现有LME参考价，尽管该模式已经显得日益漏洞百出？

要是LME像公开表示那样，决定推进区域性升水定价机制，可能将会使CME面临更加艰巨的挑战。

而在风险管理考量下，所有对冲大宗商品的投资者都会自然选择单一交易所，以避免成本翻倍和重复劳动。既然大多活跃的铝对冲投资者都已经在使用LME基准价格，那么LME的区域性升水合约比起CME的新合约就拥有天然优势。

CME已经发出了挑战。LME会不会接受挑战，扞卫其540亿美元的市场呢？