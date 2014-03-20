《热点透视》摩根大通35亿美元出售商品事业，交易让人捉摸不透

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison 编译 张明钧

路透芝加哥3月19日 - 摩根大通 以35亿美元出售实货大宗商品事业，没有什么能够比这更好地说明该交易有多么隐晦不明。该行出售给摩科瑞的这个事业报酬率可能不高，还得面临头痛的监管问题，而摩科瑞是一家未上市公司，无须将财务公诸于世。细节付之阙如令人难以研判实际情况，但是从产业及部分竞争对手所公布的统计数据来看，摩科瑞支付的价格可能属于高档。

投资银行业谘询公司Coalition近期报告指出，2013年前十大投资银行的商品事业营收为45亿美元，低于2012年的55亿美元。假设摩根大通去年该事业营收约为12亿美元，且净利润率约为20%，则由迪蒙(Jamie Dimon)经营的这家投行去年从该商品事业赚进了约2.4亿美元净利；不过20%的净利率可能是高估了。

商品实货交易为摩根大通商品事业的主力，然而其利润比不上其他类型的商品业务，例如衍生品交易。因此假设这个待售事业去年带来了1.4亿美元获利，这意味着摩科瑞为了摩根大通打算转手的交易员所付出的代价是去年获利的25倍。

对于摩根大通而言，这是一大恩赐。目前大宗商品事业是投行界表现最差的业务之一。去年6月摩根士丹利 执行长James Gorman承认，该公司商品事业部门的股东权益报酬率(ROE)仅5%，对于银行业者而言，这可能是最好的状况了，因摩根士丹利被视为是营运状况最佳的投行之一。

但从那些已经上市的摩科瑞竞争对手的标准来看，这宗交易显得相当昂贵。举例来说，嘉能可 及来宝集团 的市盈率(本益比)分别为14倍及16倍。摩科瑞的掌门人Marco Dunand及Daniel Jaeggi应该能够从该事业压榨出比摩根大通经营下更多的获利。而和其他银行业者一样的是，其正面临更多的监管审查，以及更高的资本要求。

不过Dunand及Jaeggi仍旧付出了相当丰厚的溢价。他们和其他独力商品交易业巨擘本身也面临新的竞争者加入、以及交易业务逐渐转向交易所带来的的冲击，后者可能将损及其各笔交易的营收。由此观之，这笔收购交易看来有点鲁莽。反观摩根大通执行长迪蒙这时候可能松了一口气。(完) (译文审校 李爽)