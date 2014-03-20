汽车产业：标致雪铁龙将削减高管层养老金规模--报导

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透巴黎3月19日 - 法国回声报报导，该国汽车制造商标致-雪铁龙(Peaugeot Citroen) 将削减高管养老金的规模。数月前，公众的批评迫使标致-雪铁龙执行长Philippe Varin放弃自己的养老金。
回声报在周四预览版中称，公司监事会已经批准了新的办法，即将公司提供的高管养老金总额从2012年的7,000万欧元调降至1,600万欧元(2,226万美元)。
标致-雪铁龙的一位发言人证实，正在修改计算养老金总额的规则，但并没有对回声报报导的数字进行评论。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。