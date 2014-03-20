全球能源：欧盟领袖将设法减少对俄罗斯天然气的依赖

作为进口天然气的替代选项，布鲁塞尔会议上将探讨欧盟“本土供应”，这包括可再生能源和页岩气。

他们还将强调提高能源效率、建立更好的跨境联系以共享资源和控制成本的必要性，如果乌克兰需要帮助，还有必要发展欧盟向乌克兰输入天然气的能力。

一份在成员国之间传看的英国讨论文件，列出了大量选项，包括推进与伊拉克通过管道输气欧洲的对话，以及审视从美国出口天然气到欧盟的“便利性”等。

欧盟官员表示，他们预计该事宜将在下周美国总统奥巴马访问布鲁塞尔时提出，尽管分析师警告称美国出口天然气更可能流向亚洲，而不是欧洲，因为那里的价格更高。

页岩气方面目前的迹象是，公众反对开发，欧洲不同的地理环境意味着无法出现美国式的页岩气革命。即便在油气行业，许多人也对欧盟页岩气持谨慎态度。

这使得欧盟行业在乌克兰危机可能进一步推高能源价格时将这视作竞争短板。欧盟行业寻求能源密集型行业管理成本，称增加绿色能源比例的补贴推高了成本。

不过新能源游说组织称，能源成本的真正推手是进口煤炭和石油等化石燃料，欧洲在这方面每年要支出逾4,000亿欧元。