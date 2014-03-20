全球能源：欧盟领袖将设法减少对俄罗斯天然气的依赖

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
作为进口天然气的替代选项，布鲁塞尔会议上将探讨欧盟“本土供应”，这包括可再生能源和页岩气。
他们还将强调提高能源效率、建立更好的跨境联系以共享资源和控制成本的必要性，如果乌克兰需要帮助，还有必要发展欧盟向乌克兰输入天然气的能力。
一份在成员国之间传看的英国讨论文件，列出了大量选项，包括推进与伊拉克通过管道输气欧洲的对话，以及审视从美国出口天然气到欧盟的“便利性”等。
欧盟官员表示，他们预计该事宜将在下周美国总统奥巴马访问布鲁塞尔时提出，尽管分析师警告称美国出口天然气更可能流向亚洲，而不是欧洲，因为那里的价格更高。
页岩气方面目前的迹象是，公众反对开发，欧洲不同的地理环境意味着无法出现美国式的页岩气革命。即便在油气行业，许多人也对欧盟页岩气持谨慎态度。
这使得欧盟行业在乌克兰危机可能进一步推高能源价格时将这视作竞争短板。欧盟行业寻求能源密集型行业管理成本，称增加绿色能源比例的补贴推高了成本。
不过新能源游说组织称，能源成本的真正推手是进口煤炭和石油等化石燃料，欧洲在这方面每年要支出逾4,000亿欧元。
但由于依赖煤炭的波兰反对2030年气候与能源政策早期协定，本周的磋商料不会接近达成协议。(完) (编译 戴素萍/石冠兰 审校 高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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