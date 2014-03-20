更正-马航事件：马交通部长称印度洋发现的物体疑似为失联飞机组成部分

(标题有误，应为印度洋，非印度海)

路透吉隆坡3月20日 - 马来西亚交通部长周四表示，在印度洋南部发现的两件物体疑似是失联飞机的组成部分。

“我确定我们有了新的线索。”马来西亚交通部长Hishammuddin Hussein在吉隆坡接受采访时称。