马航事件：澳洲称显示疑似失联客机残骸的卫星图像“模糊不清”

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透悉尼3月20日 - 澳洲海事安全局(AMSA)周四称，卫星图像显示的疑似马来西亚失联飞机残骸“模糊不清”，其中最大尺寸达24米。
“物体尺寸适中，可能表面还有海水上下冲刷，”AMSA紧急反应部门主管John Young向记者表示。
澳洲已经派出四架飞机和两艘船只，前往南印度洋的南部搜索区域。本周稍早，该国根据卫星图像确定了搜索区域。
Young称，搜索海域“水深达数千米”，而且能见度较低，将妨碍搜寻行动，不过天气条件适宜。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。