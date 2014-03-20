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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 13:09 BJT

马航事件：澳洲称显示疑似失联客机残骸的卫星图像“模糊不清”

路透悉尼3月20日 - 澳洲海事安全局(AMSA)周四称，卫星图像显示的疑似马来西亚失联飞机残骸“模糊不清”，其中最大尺寸达24米。

“物体尺寸适中，可能表面还有海水上下冲刷，”AMSA紧急反应部门主管John Young向记者表示。

澳洲已经派出四架飞机和两艘船只，前往南印度洋的南部搜索区域。本周稍早，该国根据卫星图像确定了搜索区域。

Young称，搜索海域“水深达数千米”，而且能见度较低，将妨碍搜寻行动，不过天气条件适宜。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
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