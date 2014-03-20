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亚洲 | 2014年 3月 21日 星期五 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--3月21日****

路透3月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
        
    3月21日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值         前值 
    0900   欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)        1月            --        盈余332
                              (经季节调整)(亿欧元)                      --        盈余213
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                      --         流出27
    0900   意大利工业订单(较前月)(经季节调整)            1月            --          -4.9%
                  工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                    --          +1.9%
           意大利工业销售(较前月)(经季节调整)            1月            --          -0.3%
                  工业销售(较上年同期)(经工作日调整)                    --          -0.6%  
    0900   意大利薪资指数(较上月)                        2月            --          +0.6%
                     (较上年同期)                                       --          +1.4%
    0930   英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              2月         正85.5        负64.3
               公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --      盈余254.0
    1230   加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             2月          +0.6%         +0.3%
                                    (较上年同期)                      +0.9%         +1.5%
    1230   加拿大零售销售(较前月)                        1月          +0.7%         -1.8%
    1430   美国ECRI经济领先指标                       3月14日当周       --          133.8
    1500   欧元区消费者信心指数                          3月        负12.40       负12.70
    
    附：主要国家3月20日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段        现值        预估值
    0700   德国生产者物价指数(PPI)(较上月)               2月           持平         +0.1%       
  
              　　　　　　　　　 (较上年同期)                         -0.9%         -0.9%       
  
    0700   瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          2月      顺差26.16           --     
    0830   瑞士三个月目标LIBOR                          第一季      0-0.25%         0.13%       
  
    1100   英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               3月            正6           正5       
    
    1230   美国一周初请失业金人数(万人)              3月15日当周       32.0          32.5       
   
               四周均值(万人)                                          32.7           --        
  
               续请失业金人数(万人)                   3月8日当周      288.9         286.8       
  
    1400   美国成屋销售年率(万户)                        2月            460           460       
    
    1400   美国领先指标                                  2月          +0.5%         +0.2%       
  
    1400   美国费城联邦储备银行制造业指数                3月          正9.0         正3.8 (完)
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