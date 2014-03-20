主要国家经济指标预测--3月21日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透3月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 3月21日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 1月 -- 盈余332 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余213 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出27 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 1月 -- -4.9% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +1.9% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 1月 -- -0.3% 工业销售(较上年同期)(经工作日调整) -- -0.6% 0900 意大利薪资指数(较上月) 2月 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.4% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 正85.5 负64.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余254.0 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.6% +0.3% (较上年同期) +0.9% +1.5% 1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +0.7% -1.8% 1430 美国ECRI经济领先指标 3月14日当周 -- 133.8 1500 欧元区消费者信心指数 3月 负12.40 负12.70 附：主要国家3月20日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 2月 持平 +0.1% (较上年同期) -0.9% -0.9% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 顺差26.16 -- 0830 瑞士三个月目标LIBOR 第一季 0-0.25% 0.13% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 正6 正5 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月15日当周 32.0 32.5 四周均值(万人) 32.7 -- 续请失业金人数(万人) 3月8日当周 288.9 286.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 460 460 1400 美国领先指标 2月 +0.5% +0.2% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 正9.0 正3.8 (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。