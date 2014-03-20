路透基点：恒信金融租赁1亿美元境外贷款案启动--RLPC

路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，恒信金融租赁有限公司的1亿美元两年期境外定期贷款案周三晚间启动，渣打银行担任唯一牵头行兼簿记行。

该笔分期偿还贷款以应收账款为抵押，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点。

银行受邀以三个层级参贷：承贷2,000万美元或以上者，综合收益355个基点，有120个基点的前端费，享牵头行头衔；承贷1,500万-1,900万美元者，综合收益348.33个基点，前端费110个基点，享主办行头衔；承贷1,000万-1,400万美元者，综合收益335个基点，前端费90个基点，享安排行头衔。

贷款有一年的宽限期，之后分五次按季等额偿还，平均期限为1.5年。

资金将用于再融资和一般企业用途。

银行回复截止日期为4月22日。

一如此前报导，将于3月24日在香港举行贷款说明会。

恒信租赁上一次办理境外贷款是在2012年9月，当时在香港取得一笔11.45亿元人民币(1.84亿美元)三年半点心贷款。牵头行为美银美林、工银亚洲及渣打银行，固定利率5%。

去年5月恒信租赁由两家银行提供一笔8亿元人民币三年期境内定期贷款，4月时由五家银行提供一笔30亿元人民币四年境内定期贷款。4月的贷款是以应收帐款为抵押，利率为中国人行基准利率的100%，按季偿还。

恒信租赁是恒信金融集团旗下主营子公司，向建筑、医疗、教育及科技行业的中小型企业提供设备租赁服务。2013年9月，海通证券全资子公司海通国际控股集团以7.15亿美元，向私募基金德州太平洋集团(TPG)购入恒信金融集团及其子公司。