表格：瑞士2月贸易顺差26.16亿瑞郎，1月修正为25.50亿瑞郎

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透苏黎世3月20日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士2月贸易顺差26.16亿瑞郎，1月贸易顺差修正为25.50亿瑞郎。
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2014年2月 2014年1月 2013年2月
进口 14,403 14,602 16,130
出口 17,019 17,153 14,130
顺差 2,616 2,550 2,000
注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。
(完) (编译 田建华; 审校 艾茂林)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。