版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 15:10 BJT

表格：瑞士2月贸易顺差26.16亿瑞郎，1月修正为25.50亿瑞郎

路透苏黎世3月20日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士2月贸易顺差26.16亿瑞郎，1月贸易顺差修正为25.50亿瑞郎。

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2014年2月 2014年1月 2013年2月

进口 14,403 14,602 16,130

出口 17,019 17,153 14,130

顺差 2,616 2,550 2,000

注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。

(完) (编译 田建华; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐