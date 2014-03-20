网路产业：阿里巴巴投资逾2亿美元入股通讯应用开发商Tango

路透旧金山3月19日 - 行动通讯应用程式商Tango(谈客)周三宣布，在新一轮以中国电商巨头阿里巴巴 为首的募资行动中，公司获得2.80亿美元资金。

对于一家行动应用程式开发商而言，这是一个惊人数字。继一个月前Facebook 以190亿美元收购Whatsapp之后，这凸显出网路公司为了在行动通讯占有一席之地愿意付出高价的程度。

Tango表示，阿里巴巴出资2.15亿美元，其余资金来自Tango的旧金主，包括Access Industries、Draper Fisher Jurvetson及雅虎创办人杨致远。

阿里巴巴透过这次投资取得少数股权。Tango目前有2亿注册用户，7,000万个活跃用户。Tango号称在北美、中东、台湾及新加坡占有重要地位。

阿里巴巴将腾讯 视为最大对手，早已注意到腾讯旗下微信成为电子商务平台的威胁。阿里巴巴最新推出一款名为“来往”的通讯工具，但据媒体报导，“来往”目前为止进展不顺，以致于阿里巴巴主席马云去年呼吁公司员工协助招揽新用户。

Tango联合创办人Eric Setton接受路透专访时表示，他相信他的公司最终将打败Whatsapp。

“我相信平台路线是致胜策略，”Setton指出。“我们已经在好几个重要市场看到，像是韩国的Kakao或日本的Line。”(完)