《独家新闻》聊天室内容将挑战英国央行在外汇操纵中的角色--消息

路透伦敦3月19日 - 英国监管机构正在检视2012年一场汇市交易员及英国央行官员会议的证据，这些证据可能对英国央行声称并未允许分享客户下单细节的说法构成挑战。

有关分享这类下单状况细节的作法，是全球操纵汇率调查的核心。

一个外汇交易聊天室的文本已经到了英国金融市场行为监管局(FCA)手中，两名熟悉内容的消息人士向路透表示，该文本首度显示一名未被指名道姓的资深交易员参与了这场会议，而他在次日向同业交易员表示，英国央行官员认为分享客户下单资讯有助于缩小每日参考定盘价的市场波动的好处。

藉由在定盘时候分享资讯，交易商可以撮合交易，并减少价格波动，从而降低他们进行大笔交易的风险。

上述及其他聊天室文本如今已经成为FCA正式调查合谋操控全球汇市指控的一部分。路透无法得知该名资深交易商的详细谈话内容，因为这些文本尚未对外公开。

英国央行扮演着官方监管伦敦外汇市场的角色，其是否知情以及是否允许那些被指控合谋操控市场的造市银行的行为，已然成为问题的核心；伦敦外汇市场交易量约占全球市场的40%。