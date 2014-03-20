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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 13:20 BJT

香港股市：早盘下跌，因美联储可能提前升息

路透香港/上海3月20日 - 香港股市周四盘中下跌，追随海外市场疲态，因为美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期更早升息。

恒生指数 早盘下跌1.1%，报21,324.96点；恒生国企指数 跌1.2%。

美联储主席叶伦表示，可能在今年秋季结束购债，约六个月后可能开始升息。

其言论对亚太地区所有股市构成冲击，因分析师之前估计美国在2015年底之前不会升息。

凯基证券亚洲营运总裁邝民彬称，香港对美联储声明反应负面，因其股市易受利率调整影响。

他还表示，缺乏关于中国经济的正面消息，意味着投资者会专注于个股，例如软件公司以及与阿里巴巴相关的企业等。

比亚迪 大跌8.8%，中国移动 下滑1.9%。(完)
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