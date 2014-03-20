香港股市：早盘下跌，因美联储可能提前升息

美联储主席叶伦表示，可能在今年秋季结束购债，约六个月后可能开始升息。

其言论对亚太地区所有股市构成冲击，因分析师之前估计美国在2015年底之前不会升息。

他还表示，缺乏关于中国经济的正面消息，意味着投资者会专注于个股，例如软件公司以及与阿里巴巴相关的企业等。