香港股市：早盘下跌，因美联储可能提前升息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港/上海3月20日 - 香港股市周四盘中下跌，追随海外市场疲态，因为美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期更早升息。
恒生指数 早盘下跌1.1%，报21,324.96点；恒生国企指数 跌1.2%。
美联储主席叶伦表示，可能在今年秋季结束购债，约六个月后可能开始升息。
其言论对亚太地区所有股市构成冲击，因分析师之前估计美国在2015年底之前不会升息。
凯基证券亚洲营运总裁邝民彬称，香港对美联储声明反应负面，因其股市易受利率调整影响。
他还表示，缺乏关于中国经济的正面消息，意味着投资者会专注于个股，例如软件公司以及与阿里巴巴相关的企业等。
比亚迪 大跌8.8%，中国移动 下滑1.9%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。