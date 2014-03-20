澳洲股市：下挫1.1%至五周低位，受美联储升息预期影响

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透悉尼3月20日 - 澳洲股市周四下挫1.1%至五周低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示升息时间可能较预期为早，让投资者不安。
澳股指标S&P/ASX 200指数 跌58.4点至5,297.2点，为2月11日来最低收位；权重银行股及矿业股领跌。
澳洲最大百货商店Myer控股 大跌5.3%至一个月低位，此前该公司公布的上半年度获利下滑，并称今年度余下时间的前景亦不乐观。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。