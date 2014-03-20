澳洲股市：下挫1.1%至五周低位，受美联储升息预期影响

路透悉尼3月20日 - 澳洲股市周四下挫1.1%至五周低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示升息时间可能较预期为早，让投资者不安。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌58.4点至5,297.2点，为2月11日来最低收位；权重银行股及矿业股领跌。

澳洲最大百货商店Myer控股 大跌5.3%至一个月低位，此前该公司公布的上半年度获利下滑，并称今年度余下时间的前景亦不乐观。(完)