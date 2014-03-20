港股业绩：富力地产去年净利升近四成，今年销售目标大增66%

路透香港3月20日 - 广州富力地产 周四宣布，2013年度净利按年升近39%，公司并设订2014年合同销售额目标为700亿元人民币，较去年完成的金额大增三分之二，为迄今已公布今年销售目标的内房股中，最进取的一家。

截至去年底止年来，富力地产的净利为76.34亿元，2012年度为55.02亿元，受益于期内交付的项目面积按年增长27%，至273万平方米；以及期内投资物业公平值收益，由2012年的6.6亿增加至去年的24.36亿元。

富力地产去年起提速销售及加快土地收购，摒弃过去数年的审慎策略，公司并将此策略于今年延续。

去年全年公司收购的土地总建筑面积达2,090万平方米，令总土地储备面积升至4,330万平方米，即去年的收购面积占到全部土储的48%。公司目标是在土地收购后六个月内开始营运，或在12个月内进行预售，以加速开发周期提升盈利能力。

富力地产今年目标合同销售额达700亿元，比去年完成的422亿元高出三份之二，将通过增加开发中面积以达致目标。此外，今年主要营运目标包括提高新增开发中物业可销售面积至逾1,000万平方米，提高实际出售率及提升交付买家的楼盘可售面积至371.5万平方米。

富力地产以中国为主要市场，公司去年初首次进军马来西亚房地产市场，在柔佛州以近85亿元人民币购入大面积土地，主要发展住处，以及部份商业项目。

由于加快发展和购地速度，富力地产去年的融资成本按年升29%，利息开支增加40%，未偿还贷款约614亿元，平均利率8.1%。至去年底公司持有现金243.4亿元。

富力地产午盘股价涨2.16%，报9.92港元，过去一个月累计跌逾12%。(完)

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