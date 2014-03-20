香港个股：中移动2014年计划资本开支按年增22%，目标TD手机销量增1/3

中移动稍早公布其去年净利出现14年以来首次下滑，主要因为其在基础资源方面的投入增加。 公司在其业绩演示材料中披露，2014年会继续加大投入，资本开支由2013年的1,849亿元增至2,252亿，移动通信网继续占最大部份，占比44%，比去年提高四个百分点。