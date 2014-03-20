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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 14:14 BJT

香港个股：中移动2014年计划资本开支按年增22%，目标TD手机销量增1/3

路透香港3月20日 - 中国移动 周四表示，计划2014年的资本开支为2,252亿元人民币，按年增加近22%；并计划今年销售TD-SCDMA手机超过2亿部，按年增加逾1/3。

中移动稍早公布其去年净利出现14年以来首次下滑，主要因为其在基础资源方面的投入增加。 公司在其业绩演示材料中披露，2014年会继续加大投入，资本开支由2013年的1,849亿元增至2,252亿，移动通信网继续占最大部份，占比44%，比去年提高四个百分点。

此外，公司今年计划销售TD-SCDMA手机超过2亿部，去年为1.5亿部，按年大增1.8倍。公司表示，去年TD手机单机补贴下降10%，终端实现规模发展。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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