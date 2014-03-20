香港个股：中移动2014年计划资本开支按年增22%，目标TD手机销量增1/3

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月20日 - 中国移动 周四表示，计划2014年的资本开支为2,252亿元人民币，按年增加近22%；并计划今年销售TD-SCDMA手机超过2亿部，按年增加逾1/3。
中移动稍早公布其去年净利出现14年以来首次下滑，主要因为其在基础资源方面的投入增加。 公司在其业绩演示材料中披露，2014年会继续加大投入，资本开支由2013年的1,849亿元增至2,252亿，移动通信网继续占最大部份，占比44%，比去年提高四个百分点。
此外，公司今年计划销售TD-SCDMA手机超过2亿部，去年为1.5亿部，按年大增1.8倍。公司表示，去年TD手机单机补贴下降10%，终端实现规模发展。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。