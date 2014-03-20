更新版 1-港股业绩：中移动14年来首见业绩倒退股价创五年低位，今年续增投资

* 中移动去年净利跌6%，14年来首见倒退

* 今年资本开支升22%，达2,252亿元人民币

* 4G规模商用，流量增长成为最重要驱动力

* 料2016年开始资本开支下降

* 今年手机补贴料按年增加26% (新增今年资本开支计划及更多细节)

路透香港3月20日 - 因基础资源投入增大，以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 14年来首见年度净利下滑；但为了把握移动互联网的市场机遇，公司今年将继续增加资本开支，按年升近22%。

中移动于周四早盘收市后公布，2013年度净利为1,217亿元人民币，比前年度的1,293亿元减少5.9%，为自1999年度以来首现倒退，其业绩仍基本符合汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测的1,254亿元。

根据路透计算，中移动去年第四季度净利为302亿元，较上年度同期的360亿元倒退16%。

受业绩倒退消息拖累，中移动股价今天收跌3.6%，为自2009年4月以来低位，大盘恒指 收低1.79%，创八个月以来低点。

中移动表示，为了更好地支撑数据流量爆发式增长，满足业务拓展需求，锻造核心竞争力，公司适当加大了基础资源投入力度，令盈利水平有所下降。

2014年会继续加大投入，资本开支由2013年的1,849亿元增至2,252亿，移动通信网继续占最大部份，占比44%，比去年提高四个百分点。

但公司管理层执行董事兼财务总监薛涛海在业绩发布会表示，公司的资本开支将于2014-15年见顶，2016年起将开始减少。

此外，中移动2014年计划销售TD-SCDMA手机超过2亿部，比去年的1.5亿部大增1.8倍；计划销售TD-LTE（即4G）终端1亿。公司表示，去年TD手机单机补贴下降10%，终端实现规模发展。

薛涛海指出，今年的手机补贴将会按年增加26%至340亿元，因公司冀在激烈的市场竞争中，维持智能电话合约用户的价格优势。

展望未来，中移动指出，随着4G规模商用，通信运营商进入流量经营时代，流量增长成为最重要驱动力，为公司发展提高广阔空间及机遇，中长期发展依然看好。至于国家有关网间结算、移动通信业务转售、携号转网试点范围扩大等政策调整，也会对公司发展带来影响。

管理层称，今年在4G的资本开支占到整体资本开支的33%，公司目标今年底4G用户数达到5,000万。

去年，中移动的数据业务收入占通信服务收入的35%，较前一年度29.7%提高。ARPU (每户每月收入)按年下降1元为67元。 无线上网业务流量按年大增94%至20,118亿MB。受微信等即时通讯手机程式影响，短信使用量按年减少1.4%至7,341亿条。平均每月每户手机上网流量按年倍至72MB/户/月。（完）

浏览中移动其他新闻,请点选

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)