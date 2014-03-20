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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 16:09 BJT

台湾数据：2月外销订单年增5.7%低于预估，全球经济复苏不如预期

路透台北3月20日 - 台湾经济部周四公布，2月外销订单较上年同期增5.7%，低于市场预估的年增8.85%。经济部并预估3月外销订单金额将较2月增加。

经济部新闻稿表示，电子产品因手持装置需求增加，带动晶圆设计、封测成长，不过今年全球经济复苏未如预期，恐减缓全球贸易动能。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2014年2月 2014年1月

外销订单 +5.7 -2.8

路透调查 +8.85

订单区域

中国大陆(含港) +12.4 -3.9

美国 +2.3 -5.0

欧洲 +0.5 +2.0

日本 +15.2 +1.6 （完）

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台湾经济数据新闻请点击 (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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