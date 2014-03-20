台湾数据：2月外销订单年增5.7%低于预估，全球经济复苏不如预期

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北3月20日 - 台湾经济部周四公布，2月外销订单较上年同期增5.7%，低于市场预估的年增8.85%。经济部并预估3月外销订单金额将较2月增加。
经济部新闻稿表示，电子产品因手持装置需求增加，带动晶圆设计、封测成长，不过今年全球经济复苏未如预期，恐减缓全球贸易动能。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2014年2月 2014年1月
外销订单 +5.7 -2.8
路透调查 +8.85
订单区域
中国大陆(含港) +12.4 -3.9
美国 +2.3 -5.0
欧洲 +0.5 +2.0
日本 +15.2 +1.6 （完）
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台湾经济数据新闻请点击 (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。