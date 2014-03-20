《全球汇市》美元保持坚挺，投资者提前美联储升息时间预期

“未来几天美联储官员或消息人士可能将努力淡化关于六个月时间框架的谈话，”法国巴黎银行分析师在给客户的研究报告中称。

参与路透调查的17家初级市场交易商中有10家仍预计美联储将在2015年下半年首次加息，另外四家认为将在2016年。

在叶伦讲话前，美联储一如广泛预期，将美国公债和抵押支持证券(MBS)的月度购买规模从650亿美元下调至550亿美元。

英镑兑美元触及一个月低点，因美联储的新指引，影响盖过了乐观的英国年度预算报告。在该报告中，英国政府上修了经济成长预估。

英镑/美元 最新报1.6540美元，周三一度跌至1.6506美元。自上个月触及四年高位1.6823美元以来，英镑一直处于区间波动走势。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3835 1.3832 +0.02 +0.65 1.3745

美元/日圆 102.26 102.33 -0.07 -2.89 105.30

欧元/日圆 141.49 141.54 -0.04 -2.24 144.73

美元/瑞郎 0.8807 0.8804 +0.03 -1.36 0.8928

英镑/美元 1.6543 1.6541 +0.01 -0.08 1.6556

美元/加元 1.1238 1.1234 +0.04 +5.82 1.0620

澳元/美元 0.9028 0.9040 -0.13 +1.29 0.8913

新西兰元/美元 0.8528 0.8559 -0.36 +3.92 0.8206

澳元/日圆 92.290 92.510 -0.24 -1.66 93.850

新西兰元/日圆 87.210 87.580 -0.42 +0.93 86.410

英镑/日圆 169.18 169.26 -0.05 -2.95 174.33

澳元/新西兰元 1.0579 1.0556 +0.22 -2.48 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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