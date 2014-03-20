《全球汇市》美元保持坚挺，投资者提前美联储升息时间预期

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“未来几天美联储官员或消息人士可能将努力淡化关于六个月时间框架的谈话，”法国巴黎银行分析师在给客户的研究报告中称。
参与路透调查的17家初级市场交易商中有10家仍预计美联储将在2015年下半年首次加息，另外四家认为将在2016年。
在叶伦讲话前，美联储一如广泛预期，将美国公债和抵押支持证券(MBS)的月度购买规模从650亿美元下调至550亿美元。
英镑兑美元触及一个月低点，因美联储的新指引，影响盖过了乐观的英国年度预算报告。在该报告中，英国政府上修了经济成长预估。
英镑/美元 最新报1.6540美元，周三一度跌至1.6506美元。自上个月触及四年高位1.6823美元以来，英镑一直处于区间波动走势。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3835 1.3832 +0.02 +0.65 1.3745
美元/日圆 102.26 102.33 -0.07 -2.89 105.30
欧元/日圆 141.49 141.54 -0.04 -2.24 144.73
美元/瑞郎 0.8807 0.8804 +0.03 -1.36 0.8928
英镑/美元 1.6543 1.6541 +0.01 -0.08 1.6556
美元/加元 1.1238 1.1234 +0.04 +5.82 1.0620
澳元/美元 0.9028 0.9040 -0.13 +1.29 0.8913
新西兰元/美元 0.8528 0.8559 -0.36 +3.92 0.8206
澳元/日圆 92.290 92.510 -0.24 -1.66 93.850
新西兰元/日圆 87.210 87.580 -0.42 +0.93 86.410
英镑/日圆 169.18 169.26 -0.05 -2.95 174.33
澳元/新西兰元 1.0579 1.0556 +0.22 -2.48 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/王翔琼/张若琪/洪曦; 审校 郑茵/王兴亚/王冠中)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。