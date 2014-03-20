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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 17:45 BJT

台湾汇市：台币/美元放量创近29个月收盘低位，因预期美国提早升息

* 创近29个月低位，因预期美国提早升息
    * 人民币续贬与反服贸抗争加重市场忧虑
    * 央行顺势调节美元，不排除续贬向30.70
    * 明日台币区间估30.45-30.70

    路透台北3月20日 - 台币兑美元  周四收盘爆量大贬1.52角，创近29个月低位。汇银人士
表示，受美联储主席升息说、人民币跌势未止以及两岸服务贸易协议料延后生效等三重利空重击，台币/美元
连三日已贬2.37角，贬幅0.77%。
    
    新兴亚洲货币几乎全军覆没，台币开盘未久随即贬破30.50重要心理关卡，引发更多停损盘出笼。汇银人
士称，叶伦的讲话出乎市场意料，短期新兴市场难逃资金外流风险。台湾又因为与中国具高度贸易联结，人民
币若不止跌回稳，台币走势将雪上加霜。
    
    此外，汇市交易员也高度关注〞反服贸学运〞的发展与衍生效应。有外商银交易主管指出，目前无论是行
政院还是立法院都不愿意碰触这个烫手山芋，抗争一时半刻料难落幕。其对股市造成的负面冲击，恐怕会让外
资加速撤离。
    
    对于台币后市，汇银人士认为，还是要看人民币到底要跌到什么程度，以及台湾央行是否继续松手让台币
跟贬。明日实质交易价位看在30.45-30.70。
    
     〞30.50已经站稳了，(美元)下一个高点可能上看2011年10月的30.70，这不无可能。〞一位外商银行交
易主管说。  
    
    台湾央行这两天的动作，也引起市场关注。有汇市交易员指出，央行在台币重贬之际顺势调节美元部位。
    
     〞罗斯福路(央行)那边蛮忙的，昨天供应一成的量，今天更多一点。〞一位外商银行交易员说。  
    
    台北外汇经纪公司连续第二天爆出逾10亿美元大量，今日进一步扩增至11.73亿，续创近两个月纪录，此
前大量是在1月27日的12.15亿美元。
          
    今日台币实质交易区间主要在30.509-30.549，上日在30.346-30.430。此前收盘低位是在2011年10月6日
的30.612。
     
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度收敛；一个月远汇报
价 尾盘在30.580/30.590，上日纽约盘收在30.570。     
    
    扩波幅后第四日人民币跌势加剧，人民币兑美元即期 周四早盘急跌0.4%，盘中最低报6.2280元
，相较上日收盘暴跌逾300个点，为逾一年新低，随后隔夜美元多头获利回吐令跌幅略有缩窄。 
     
    
    台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超46.74亿台币，连两日卖超共计58.24亿台币；上交
易日修正后为卖超11.49亿台币。 
       
    本周全球重要经济事件与数据包括：      
    周四：欧洲央行执委劳滕施莱格参与研讨会讨论、德国2月PPI、美国一周初请失业金人数、美国2月成屋
销售年率和领先指标、美国3月费城联邦储备银行制造业指数。
    周五：美联储举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会、欧元区3月消费者信心、加拿大2月CPI和1
月零售销售。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.589    30.437   30.280-30.589   30.480    11.73   10.88
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.580    30.434   30.475-30.580   30.475    5.605    4.46
                                                                       
 
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 美元/台币一个月期         0.025/0.035         0.045/0.055
 美元/台币六个月期         -0.085/-0.065       -0.070/-0.035
 (完)
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