台湾汇市：台币/美元放量创近29个月收盘低位，因预期美国提早升息

* 创近29个月低位，因预期美国提早升息 * 人民币续贬与反服贸抗争加重市场忧虑 * 央行顺势调节美元，不排除续贬向30.70 * 明日台币区间估30.45-30.70 路透台北3月20日 - 台币兑美元 周四收盘爆量大贬1.52角，创近29个月低位。汇银人士 表示，受美联储主席升息说、人民币跌势未止以及两岸服务贸易协议料延后生效等三重利空重击，台币/美元 连三日已贬2.37角，贬幅0.77%。 新兴亚洲货币几乎全军覆没，台币开盘未久随即贬破30.50重要心理关卡，引发更多停损盘出笼。汇银人 士称，叶伦的讲话出乎市场意料，短期新兴市场难逃资金外流风险。台湾又因为与中国具高度贸易联结，人民 币若不止跌回稳，台币走势将雪上加霜。 此外，汇市交易员也高度关注〞反服贸学运〞的发展与衍生效应。有外商银交易主管指出，目前无论是行 政院还是立法院都不愿意碰触这个烫手山芋，抗争一时半刻料难落幕。其对股市造成的负面冲击，恐怕会让外 资加速撤离。 对于台币后市，汇银人士认为，还是要看人民币到底要跌到什么程度，以及台湾央行是否继续松手让台币 跟贬。明日实质交易价位看在30.45-30.70。 〞30.50已经站稳了，(美元)下一个高点可能上看2011年10月的30.70，这不无可能。〞一位外商银行交 易主管说。 台湾央行这两天的动作，也引起市场关注。有汇市交易员指出，央行在台币重贬之际顺势调节美元部位。 〞罗斯福路(央行)那边蛮忙的，昨天供应一成的量，今天更多一点。〞一位外商银行交易员说。 台北外汇经纪公司连续第二天爆出逾10亿美元大量，今日进一步扩增至11.73亿，续创近两个月纪录，此 前大量是在1月27日的12.15亿美元。 今日台币实质交易区间主要在30.509-30.549，上日在30.346-30.430。此前收盘低位是在2011年10月6日 的30.612。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度收敛；一个月远汇报 价 尾盘在30.580/30.590，上日纽约盘收在30.570。 扩波幅后第四日人民币跌势加剧，人民币兑美元即期 周四早盘急跌0.4%，盘中最低报6.2280元 ，相较上日收盘暴跌逾300个点，为逾一年新低，随后隔夜美元多头获利回吐令跌幅略有缩窄。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超46.74亿台币，连两日卖超共计58.24亿台币；上交 易日修正后为卖超11.49亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周四：欧洲央行执委劳滕施莱格参与研讨会讨论、德国2月PPI、美国一周初请失业金人数、美国2月成屋 销售年率和领先指标、美国3月费城联邦储备银行制造业指数。 周五：美联储举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会、欧元区3月消费者信心、加拿大2月CPI和1 月零售销售。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.589 30.437 30.280-30.589 30.480 11.73 10.88 元太外汇经纪公司 30.580 30.434 30.475-30.580 30.475 5.605 4.46 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.025/0.035 0.045/0.055 美元/台币六个月期 -0.085/-0.065 -0.070/-0.035 (完)