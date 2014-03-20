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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 14:10 BJT

韩国汇市：韩元跌至三周半低点，因美联储主席的表态提振美元

路透首尔3月20日 - 韩国韩元 周四跌至三周半低点，美元全面上扬，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示升息时间早于预期。

韩元/美元国内收盘报1,076.2，连续第三天下跌，较周三收盘价1,070.5下跌0.5%。

韩元盘中触及2月24日以来最低1,077.0。(完)

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