《中国债市每日综述》央行正回购缩量缓和谨慎情绪，现券向好IRS回落

* 央行周四收敛正回购量，缓和机构谨慎情绪

* 现券买需抬头助其脱离近两日颓势

* IRS亦全线回落，短端步幅更甚

* 机构预期资金价格将涨但流动性压力可控

路透北京3月20日 - 中国央行周四灵活收敛正回购操作规模，此举立竿见影地起到缓和机构谨慎情绪的良效，现券市场买需抬头助其脱离近两日颓势，利率互换(IRS)亦全线回落，短端步幅更甚。

对左右下一步债市走向的重要因素--资金面，交易人士预期，受季末因素扰动，需求支撑短期资金价格上行，但若央行态度不变，资金面压力应可控。

“今天各期限交投都很活跃，买卖盘都有，但还是能感觉到买盘比前两天要多了，不过相比IRS，现券动的比较慢，收益率下来的幅度不是那么大。”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员指出，今日央行正回购缩量为市场注入信心。“(资金)稍微一紧央行就注意到操作的量，这种态度给市场信心，推动(现券)收益率往下走”。

中国人民银行公开市场周四正回购操作明显缩量。市场人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。

上述北京的交易员并表示，跨季资金涉及考核时点，对机构来讲比较稀缺一点，需求支撑将推高资金利率，但只要政策不变脸，应该就不会看到类似去年，逢一些季节性时点资金价格骤升的情况。

剩余期限约2.8246年的固息国开债140201券 最新成交对应收益率5.20%，上日尾盘为5.26%；剩余期限约6.8328年的固息国债140003券 最新成交对应收益率4.32%，上日尾盘为4.34%。

交易所高收益债风险继续暴露。中国保定天威保变电气股份公司 周四公告称，其2011年发行的公司债 将于周五（21日）暂停上市，意味该支债券将成为首只未获缓冲交易时间段即被暂停上市的公司债。

上海一券商交易员对此表示，此前市场对天威债可能暂停上市已有一定预期，所以今日银行间信用债未明显受此波及，“大家现在感觉城投还是信用风险不大，不过低评级的民企发债融资就难了”。

根据上海证券交易所公司债券上市规则，发行人连续两年亏损后，公司债将在年报披露后停牌，交易所在七个交易日后作出是否暂停上市的决定。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.628元，较上日结算价涨0.016元，或0.02%。

**七天回购利率止升转稳**

银行间资金市场周四主要回购利率升势放缓，除隔夜受开盘价带动续涨近20个基点(bp)外，七天期基本止升转稳。交易员认为，央行在流动性趋紧势头刚有抬头时即有反应，显示其稳定市场意图仍在，未来资金面或不需太过担心。

“在正回购量没出来之前，还是有一点紧张。一出来，比预期少不少，(心态)马上就恢复稳定了。”上海一券商交易员表示。

她并称，今日资金供给较上日增多，但隔夜品种仍延续一定涨幅，可能更多受开盘价定位引导；至于14天回购利率的下跌，则可能是因为该期限包括了不少不足14天成交所致，并不能真实反映跨月资金情况。

一般来说，银行间资金市场将两至七天期限回购计入七天期品种，八至14天成交计入14天品种。

华南一银行交易员进一步指出，近期人民币汇率波动巨大，而且美联储也有新动作，中国央行应该无意人为加大市场波动，因此才在资金趋紧苗头初现时，即明显缩减正回购规模。

在美联储为期两日会议后的记者会上，美联储主席叶伦称在结束目前购债计划后“相当长的一段时间”可能是六个月左右，之后可能升息。叶伦的讲话令交易商措手不及。

扩波幅后第四日人民币继续大跌。人民币兑美元即期 周四收报6.2275元，盘中最低探至6.2334元。

北京时间16:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0114 2.8220 +18.94

七天 3.5014 3.4612 +4.02

14天 3.7855 3.7878 -0.23

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.9950 2.7100 +228.50

七天 3.5000 3.5050 -0.50

14天 3.7900 3.3650 +42.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1000 2.8300 +27.00

七天 3.4800 3.4600 +2.00

14天 3.6500 3.8000 -15.00

Shibor

其中:隔夜 3.0110 2.8025 +20.85

七天 3.4740 3.4220 +5.20

三个月 5.5000 5.5000 +0.00