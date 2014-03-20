《分析师观点》台湾2月外销订单年增率低于预期，3月订单金额料将增加

路透台北3月20日 - 台湾经济部周四公布，2月外销订单较上年同期增5.7%，低于市场预估的年增8.85%。经济部并预估，3月外销订单金额将较2月增加。

经济部新闻稿表示，电子产品因手持装置需求增加，带动晶圆设计、封测成长，不过今年全球经济复苏未如预期，恐减缓全球贸易动能。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2014年2月 2014年1月

外销订单 +5.7 -2.8

路透调查 +8.85

订单区域

中国大陆(含港) +12.4 -3.9

美国 +2.3 -5.0

欧洲 +0.5 +2.0

日本 +15.2 +1.6

**市场评论**

渣打银行总体经济学家 符铭财：

2月台湾的电子接单好转，符合1-2月欧美经济情况转好的现况，对电子业需求有正面帮助。虽然中国大陆近两个月的出口数字不好，但1-2月加总来自大陆的接单是年增+3%，还不算差。从接单受惠全球需求回温的情况看来，将对第一季出口有帮助。

目前渣打认为，3月总体经济条件尚不构成央行升息的时点，接下来要看通膨的走势。

凯基投顾分析师 蔡耀德：

虽然全球需求复苏缓慢，但大陆需求成长仍是是重点，主要是中国内部仍然在调结构，不过我们预期，中国在今年4-5月政策方面可能搭配政府投资的释出，加以搭配货币政策的影响，第二季底景气会有明显的弹升。我们认为台湾官方对今年的外贸预估还有调升的空间。

目前凯基投顾预期台湾央行明年第一季升息半码不变。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收低1.52角，报30.589。

--台股加权股价指数 收低1.06%至8,597.33点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw

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**相关背景**

--主计总处2月将台湾2014年经济成长率预估上修为2.82%，2014年出口年增率亦上修至3.33%，进口年增率估为3.95%，2014年的通膨率预估则下修至1.07%。