路透调查：日本2月物价涨幅料持于五年高位，就业市场料坚稳

日本央行总裁黑田东彦多次表示，该国正走在实现央行2%通胀目标的道路上，但如果这一前景面临的风险导致央行预估发生变化，那么他愿意采取行动。

本月稍早，日本央行维持大规模货币刺激政策不变，并重申对经济的乐观看法，不过下调了对出口的评估。

近期的路透调查显示，多数分析师预期央行将会在7月前再度放宽政策，因为通胀率上升的前景仍遥不可及，而且经济前景转弱。

调查结果显示，日本2月求才求职比预计升至1.05，为2007年7月以来最高；1月为1.04。

2月失业率料持稳于2007年7月以来低点3.7%，与1月和12月相同。

“随着消费税上调前的购买需求全面涌现，企业招聘需求迅速上升，在建筑相关行业持续出现劳动力缺口，”信金中央金库的分析师接受路透调查时称。

调查显示，2月家庭支出可能显示较上年同期增长0.1%，1月和12月分别为上升1.1%和0.7%。

CPI、就业与家庭支出数据将在3月27日2330GMT公布。