路透调查：日本2月物价涨幅料持于五年高位，就业市场料坚稳

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
日本央行总裁黑田东彦多次表示，该国正走在实现央行2%通胀目标的道路上，但如果这一前景面临的风险导致央行预估发生变化，那么他愿意采取行动。
本月稍早，日本央行维持大规模货币刺激政策不变，并重申对经济的乐观看法，不过下调了对出口的评估。
近期的路透调查显示，多数分析师预期央行将会在7月前再度放宽政策，因为通胀率上升的前景仍遥不可及，而且经济前景转弱。
调查结果显示，日本2月求才求职比预计升至1.05，为2007年7月以来最高；1月为1.04。
2月失业率料持稳于2007年7月以来低点3.7%，与1月和12月相同。
“随着消费税上调前的购买需求全面涌现，企业招聘需求迅速上升，在建筑相关行业持续出现劳动力缺口，”信金中央金库的分析师接受路透调查时称。
调查显示，2月家庭支出可能显示较上年同期增长0.1%，1月和12月分别为上升1.1%和0.7%。
CPI、就业与家庭支出数据将在3月27日2330GMT公布。
调查还显示，在同日2350GMT出炉的2月零售销售数据可能较上年同期增长3.2%，1月时创下4.4%的2012年4月以来最大增幅。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。