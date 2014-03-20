国际油市：布兰特原油升越106美元，因FED乐观看待美国经济

“目前大家一致认为，缩减宽松政策是因为经济强劲，足以自食其力，”法国兴业银行大宗商品研究主管Mark Keenan称。

“我认为投资者因叶伦的讲话而颇有信心。虽然目前形势仍然脆弱，但实质经济可望成长，这将支撑石油在内的大宗商品，”Keenan表示。

0533GMT，布兰特原油期货 上涨0.3美元，报每桶106.15美元，此前结算价下跌0.94美元。

美国原油期货 上升0.38美元，报每桶100.75美元。周三收高0.67美元，此前数据显示库欣原油库存减少。该合约将于周五到期。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，库欣原油库存上周下滑98.9万桶，因TransCanada 的管线持续将原油输至墨西哥湾地区，湾区库存增加470万桶，来到今年高点。

油价也受到乌克兰和俄罗斯的紧张局势支撑。

俄罗斯周三占领乌克兰两处海军基地，包括在克里米亚港口塞瓦斯托波尔的一个总部。美国副总统拜登警告，俄罗斯走上了遭受孤立的“黑道”。

但油价涨势因美元上升而受限，此前美联储主席叶伦的讲话促使市场将升息时间预期提前。(完)

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