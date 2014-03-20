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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 16:43 BJT

台湾央行：共发行3,321亿台币存单，存单发行余额增0.5亿

路透台北3月20日 - 台湾央行周四公布，共发行3,321亿台币存单，与今日存单到期金额3,320.5亿相较，存单发行余额增0.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,300

91天期 0.93 16

182天期 1.05 5

央行上日共发行816亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,842.4亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为6亿台币，累计超额准备为负1,348亿，加计前期1%的超额准备为负831亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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