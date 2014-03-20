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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 14:23 BJT

日本股市：日经指数触及六周低点，美联储或提早升息的预期搅动市场

路透东京3月20日 - 日本股市日经指数周四跌至六周低点，因美联储主席叶伦的讲话提升了美国或较预期更早就开始升息的预期，这引发了日本股市的卖压，此后日本将迎来为期三天的长周末假期。

日经指数 收低1.7%，报14,224.23点，为2月6日以来最低收盘位。日经指数本周下跌0.7%，周五逢公共假期休市。

叶伦周三表示，可能在今年秋季结束购债，约六个月后可能开始升息。这比一些投资者预期的时间点更早。

东证股价指数 下滑1.6%，收报1,145.97点。

JPX-日经400指数 跌1.4%至10,390.25点。（完）
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