《RUSSELL专栏》供给增加需求平淡，亚洲原油价格料有下跌空间

**伊拉克增加出货**

伊拉克也在扩大出口，据行业消息人士指出，4月装船数量料达258万桶/日，高于3月的217万桶/日。

伊拉克计划未来几个月启用Basra港口一座新的装货平台，有机会使出口量提高到400万桶/日，不过这个数量目前高于伊拉克的总产量。

俄罗斯也在增加亚洲市场石油供应，最大产油商Rosneft 去年向中国出口的数量超过30万桶/日，Rosneft在2月6日表示，今年对中国的供应将提高18万桶/日。

由于石油供给增加，但中国及印度经济成长低于预期，石油需求增速难获提振，卖给亚洲国家的油价似乎应该倾向调降才对。

俄罗斯企图并吞乌克兰克里米亚地区，以及随之而来的全球地缘政治紧张情势升温，相关疑虑近来支撑了油价。

但主要风险在于这些紧张情势有所缓解，而且目前为止，俄罗斯的石油出口没有受到任何影响。

这几乎像是油价已经内含了一个永久性的风险升水，有所变化的只是最新危机发生的地理位置不同，去年的主角是利比亚和叙利亚，现在则换成俄罗斯。

主要风险就是这种地缘政治风险升水消退，进而拉低油价。

中东主要产油国沙特阿拉伯，调降了供应亚洲炼厂的4月船期指标Arab Light品级原油官方售价(OSP)。

沙特调降每桶0.20美元，成为较阿曼/迪拜原油升水1.55美元，为去年7月以来最低，但这个降幅比不上指标中东原油品级相对布兰特的增幅。