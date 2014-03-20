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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 14:38 BJT

东欧情势：俄罗斯称本周将完成克里米亚入俄的法律程序

路透莫斯科3月20日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周四表示，俄方本周将完成克里米亚入俄的法律程序。两天前，俄罗斯总统普京签署协议，将克里米亚并入俄罗斯。

“正在实施克里米亚以及塞瓦斯托波尔入俄协议的实际步骤，”俄塔社引述拉夫罗夫称，“法律程序将于本周完成”。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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