版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 14:42 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美联储政策前景和人民币走势引导市场

0630GMT

* 澳元兑美元下跌0.24%，美元兑日圆微跌0.04%，新西兰元兑美元下跌0.35%，美元兑人民币上涨0.29%。

* 中国国务院总理李克强周三主持国务院常务会议，确定政府工作报告重点工作部门分工，强调做好今年工作，既要整体推进，也要突出重点、抓住焦点。

* 澳大利亚总理艾保德(Tony Abbott)周四表示，卫星图像发现两个可能与马来西亚失联飞机相关的物体。

* 路透调查显示，日本大型企业越来越有信心可以安然度过消费税调升的冲击，并且他们预计在表现亮眼的一年过后，获利还会进一步增长。

* 浏览欧洲市场开盘图表，请点选(r.reuters.com/dec27t)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐