《汇市简讯》欧洲开盘：美联储政策前景和人民币走势引导市场

* 澳大利亚总理艾保德(Tony Abbott)周四表示，卫星图像发现两个可能与马来西亚失联飞机相关的物体。

* 路透调查显示，日本大型企业越来越有信心可以安然度过消费税调升的冲击，并且他们预计在表现亮眼的一年过后，获利还会进一步增长。