《汇市简讯》欧洲开盘：美联储政策前景和人民币走势引导市场

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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* 澳元兑美元下跌0.24%，美元兑日圆微跌0.04%，新西兰元兑美元下跌0.35%，美元兑人民币上涨0.29%。
* 中国国务院总理李克强周三主持国务院常务会议，确定政府工作报告重点工作部门分工，强调做好今年工作，既要整体推进，也要突出重点、抓住焦点。
* 澳大利亚总理艾保德(Tony Abbott)周四表示，卫星图像发现两个可能与马来西亚失联飞机相关的物体。
* 路透调查显示，日本大型企业越来越有信心可以安然度过消费税调升的冲击，并且他们预计在表现亮眼的一年过后，获利还会进一步增长。
* 浏览欧洲市场开盘图表，请点选(r.reuters.com/dec27t)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。