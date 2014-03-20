中国股市：沪综指收跌逾1%至两个月新低，对宏观经济担忧升温

路透上海3月20日 - 中国股市沪综指周四收跌逾1%，创下两个月来收盘新低。分析师指出，市场对于中国经济能否企稳的疑虑升温，估值偏高的中小市值板块率先回调，带动大盘明显下沉，再度失守2,000点整数关口。

沪综指 收报1,993.479点，跌28.255点或1.4%，此前收盘低点为1月20日的1,991.253点；上证A股今日成交额885亿元人民币，上日为794亿元。

“大盘被创业板带下来了，一杀跌，人气就散了，”山西证券分析师杜亮表示，本来大盘应该有跷跷板效应，中小盘股下跌会引流资金至大盘蓝筹股，但是目前市场信心不足，投资者大多持观望态度，因此大盘总体走势偏弱。

深圳创业板指数R 收跌3.31%。

他解释说，月末资金面趋紧和人民币汇率持续贬值还不是影响短期走势的最根本因素，投资者对中国经济能否企稳的疑虑显得更为重要，大家都在等待中央政府能否出现一些政策微调。