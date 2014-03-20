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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 15:47 BJT

台湾债市：主要公债殖利率随美债弹升，因美联储升息时点可能提前

* 美联储调整利率指引，美债殖利率大弹
    * 目前市场未反应台湾央行可能提早升息预期
    * 静待周五发债计划，短期内波幅可能加大

    路透台北3月20日 - 台湾主要公债殖利率周四上扬。美联储主席叶伦提早了升息时点的
指引，令美债殖利率弹升，带动台债偏空；只不过，上档接手买盘仍在，台债殖利率上扬有
限。
    
    交易员表示，尽管美联储(FED)调升利率的时间点可能较预期提早至明年首季，不过目
前各方多不认为台湾央行可能提早升息，这个变数并未反映在盘面上；此外，近期不少大型
银行都有补券需求，短券需求不小，这也令台债殖利率弹幅有限。
    
    〞美债2.6%-2.8%没有突破之前，大家不怕，但要小心台湾央行会议。〞一位银行业交
易员表示。
    
    他并认为，继美联储之后，接下来各国央行的会议只会让一件事更明显--除非是经济情
况很不好，不然央行释出的只会是鹰派、不是鸽派的消息。台湾央行此前的货币政策与美国
方向一致，可能早于、也可能晚于美联储的利率调整动作。
    
    在美联储为期两日会议后的记者会上，美联储主席叶伦称在结束目前购债计划后“相当
长的一段时间”可能是六个月左右，之后可能升息。叶伦的讲话令交易商措手不及。
    
    〞距离明年第一季(美国最早可能升息的时点)，台湾央行还有五次会议。每次会议前都
应该降低部位。〞前述交易员表示。
    
    路透1月间对六家金融机构调查显示，所有金融机构皆预期台湾央行首季的利率将维持
在1.875%不变。（台湾利率预估请见 ）
    
    国际投行--星展银行出具报告指出，年初以来虽然美国及中国的数据不如预期，但中国
更可能因实体经济放缓而损及台湾的出口情况，目前暂维持台湾今年GDP成长率3.3%预估不
变，央行年底升息半码(0.125个百分点)的预估。 
    
    另外一家票券商交易员称，叶伦主持的首场美联储会议中其实释出不少讯息，短期内市
场可能还需反覆咀嚼FED的谈话，短期盘面震荡可能加大。
    
    他表示，目前市场上的冷券有撑，消化资金压力大的银行在买冷券，这也令公债买卖断
市场上，台债殖利率的弹幅受限，五年券在1.10%有撑，10年券在1.60%以上买盘明显。
    
    另外一家银行业交易员则表示，财政部周五将公布第二季的发债计划，若其中两期10年
公债增额券发行金额不符市场预估的各300亿台币，则台债可能因此波动。
        
    交易员预估，明日五年券103/4期 公债料区间在1.08-1.10%；10年债103/6
期 料在1.58-1.60%。  
     
    美国公债价格周三大跌，因市场认知是美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者将较市
场预期更早开始升息。指标10年期公债 价格下跌26/32，收益率报2.773%，较周
二尾盘上升9个基点。     
      
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   +1.50     1.0950   1.0910-1.1020     269.0
   10     103/6                   +1.29     1.5865   1.5845-1.5928      64.5
 
    本周余日全球主要事件以及经济指标有： 
       
    3/20(四)：欧洲央行执委劳滕施莱格参与研讨会讨论；德国2月PPI；美国一周初请失业
金人数；美国2月成屋销售年率和领先指标；美国3月费城联邦储备银行制造业指数。 
    
    3/21(五)：美联储举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会；美国圣路易斯联邦
储备银行总裁布拉德参与主题讨论；欧元区3月消费者信心；加拿大2月CPI和1月零售销售。
    
         30       103/5                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10       103/6                       1.5865
          5       103/4                       1.0950
          2       103/1                     没有成交
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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