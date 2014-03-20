台湾债市：主要公债殖利率随美债弹升，因美联储升息时点可能提前

* 美联储调整利率指引，美债殖利率大弹 * 目前市场未反应台湾央行可能提早升息预期 * 静待周五发债计划，短期内波幅可能加大 路透台北3月20日 - 台湾主要公债殖利率周四上扬。美联储主席叶伦提早了升息时点的 指引，令美债殖利率弹升，带动台债偏空；只不过，上档接手买盘仍在，台债殖利率上扬有 限。 交易员表示，尽管美联储(FED)调升利率的时间点可能较预期提早至明年首季，不过目 前各方多不认为台湾央行可能提早升息，这个变数并未反映在盘面上；此外，近期不少大型 银行都有补券需求，短券需求不小，这也令台债殖利率弹幅有限。 〞美债2.6%-2.8%没有突破之前，大家不怕，但要小心台湾央行会议。〞一位银行业交 易员表示。 他并认为，继美联储之后，接下来各国央行的会议只会让一件事更明显--除非是经济情 况很不好，不然央行释出的只会是鹰派、不是鸽派的消息。台湾央行此前的货币政策与美国 方向一致，可能早于、也可能晚于美联储的利率调整动作。 在美联储为期两日会议后的记者会上，美联储主席叶伦称在结束目前购债计划后“相当 长的一段时间”可能是六个月左右，之后可能升息。叶伦的讲话令交易商措手不及。 〞距离明年第一季(美国最早可能升息的时点)，台湾央行还有五次会议。每次会议前都 应该降低部位。〞前述交易员表示。 路透1月间对六家金融机构调查显示，所有金融机构皆预期台湾央行首季的利率将维持 在1.875%不变。（台湾利率预估请见 ） 国际投行--星展银行出具报告指出，年初以来虽然美国及中国的数据不如预期，但中国 更可能因实体经济放缓而损及台湾的出口情况，目前暂维持台湾今年GDP成长率3.3%预估不 变，央行年底升息半码(0.125个百分点)的预估。 另外一家票券商交易员称，叶伦主持的首场美联储会议中其实释出不少讯息，短期内市 场可能还需反覆咀嚼FED的谈话，短期盘面震荡可能加大。 他表示，目前市场上的冷券有撑，消化资金压力大的银行在买冷券，这也令公债买卖断 市场上，台债殖利率的弹幅受限，五年券在1.10%有撑，10年券在1.60%以上买盘明显。 另外一家银行业交易员则表示，财政部周五将公布第二季的发债计划，若其中两期10年 公债增额券发行金额不符市场预估的各300亿台币，则台债可能因此波动。 交易员预估，明日五年券103/4期 公债料区间在1.08-1.10%；10年债103/6 期 料在1.58-1.60%。 美国公债价格周三大跌，因市场认知是美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者将较市 场预期更早开始升息。指标10年期公债 价格下跌26/32，收益率报2.773%，较周 二尾盘上升9个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +1.50 1.0950 1.0910-1.1020 269.0 10 103/6 +1.29 1.5865 1.5845-1.5928 64.5 本周余日全球主要事件以及经济指标有： 3/20(四)：欧洲央行执委劳滕施莱格参与研讨会讨论；德国2月PPI；美国一周初请失业 金人数；美国2月成屋销售年率和领先指标；美国3月费城联邦储备银行制造业指数。 3/21(五)：美联储举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会；美国圣路易斯联邦 储备银行总裁布拉德参与主题讨论；欧元区3月消费者信心；加拿大2月CPI和1月零售销售。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5865 5 103/4 1.0950 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)