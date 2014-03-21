《台湾金融市场一周展望》利空因素齐集，股汇受不安情绪扰动难有表现

* 美联储升息时点、人民币贬势及服贸协议同步干扰

* 台币急跌下周或测试30.700关卡

* 股市或陷中期整理

* 债市反应看美债脸色

记者 林妙容

路透台北3月21日 - 此前相对平稳的台湾金融市场，本周内外利空因素齐集，市场气氛转趋悲观。以美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦谈话为首的利空，主宰本周下半周股汇全面转趋疲弱。而人民币贬势未完全止稳及台湾内部服贸争议扩大，成为下周持续压抑表现的负面因素。

国际市场对叶伦一席〞六个月〞的谈话已直接以〞提前升息〞解读，这让过去一段时间涨多的美股面临风险，也影响亚洲风险资产的表现。不过从上日美股受美国经济数据鼓舞看来，市场的风险胃纳是否就此打住仍有疑问。

〞我认为叶伦相信美国的经济正在复苏，不再须要宽松政策的吗啡，希望更早让利率正常化。〞永丰银行总经分析师陈鸿书说。

他指出，叶伦过去注重市场反应的形象目前面临挑战，但不代表她不重视市场，而是希望市场的表现能更仰赖企业的获利表现，而不是宽松政策。就此而言，叶伦好似在市场和货币政策中划了一条线隔离出来，为2014年以后的利率正常化预做准备。

陈鸿书认为，如果美国接下来几个月的经济表现正如美联储所料稳定表现，美股在修正后仍有机会上攻，只要企业的获利表现能够提供支撑，且美国就算在明年上半年升息，亦为时尚远，这期间资金流动性仍不成问题。

不过本地投资人在短线上仍选择悲观以对。因为除了美联储的讯息外，本地还有服贸的内部因素干扰。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三谈到，在结束购债之后可能仅过六个月就开始升息。市场各方仍持续解读叶伦是犯下失误，或有意给予市场清楚指引。

**台股信心受考验**

台股此前看跌不跌，但本周由学生发动占据立法院的新一波学潮，扰乱台股的一池春水。由服贸协议审查争议衍生而来的学潮，一般预估短期尚难落幕，直接受冲击的金融股及大型权值股，将让大盘表现难以在下周明显翻多。

台新投顾台股分析师黄文清直言，该机构将在未来一段时间看淡台股，认为台股将从下周起至4月份左右陷入明显整理，短线看盘跌震荡缓下。

〞服贸的影响不会太久，但还是要一段时间...我们预料6月底立法院会期结束前还是会通过。〞黄文清说。

他指出执政党在立法院仍有优势，但沟通过程需要时间，短线上没办法马上出现利多；而美股涨多亦有修正疑虑，内外交迫令股市难有新一波的明显动能。

他预估台股大盘指数 下周将在8,450-8,650点等约200点的区间内来回。而随着下周重要个股公布去年年报，以及发布配股配息的消息，高现金殖利率的个股将相对有防御性。

台股周线收低约1.27%，周五收盘小跌0.23%报8,577.17点。

**台币有机会贬向30.700**

虽然叶伦谈话对美股的影响尚未完全确定，但对国际美元的影响则较为笃定。本周下半周起国际美元表现强势，美国经济持续复苏加强投资人对美元强势的看法，在亚洲加上人民币 贬势未能完全止稳，同步形成亚币急速走弱的格局。

台币随同亚币急贬，本周实质交易价位接连失守30.35、30.50关卡，汇银人士指出，若人民币续贬、服贸争议的学运未能控制得宜，台币恐怕将进一步测试30.700价位。

一本地汇银主管认为，原本市场看法就认为美元中长线将走强，美国升息时点预期的改变，加强了这种看法，在台币贬破30.400以后，海外可见外资大幅看多美元，预料下周美元仍将在高档测试，但期间拉回整理亦不意外。

另一汇银人士也指出，此次美国升息议题又适逢人民币因扩大浮动区间而重贬，令与中国经贸息息相关的台币承受重大压力。

〞人民币若续贬到6.25，台币就会跌到30.70。〞一位外商银行交易员表示。

交易员指出，以离岸人民币市场来看，虽然现汇贬破6.20创一年新低，但期权停损盘并不明显，人行有可能会继续施以铁腕，让人民币贬向6.25价位。

不过交易员也指出，台币实质交易价位要有效跌破30.700不易，下周若没有更大的利空影响，预料主要交易区间落在30.500-30.700。

**央行理监事会对债市、货市影响中性**

与美债连动关系不弱的台债市场，在本周美联储(FED)会议之后，虽然美10年公债殖利率弹升至近2.8%的水位，但台债殖利率弹幅却仍有限。

交易员表示，尽管美国升息时点可能提前，但金融市场对台湾央行的升息预期却没有同步提早，市场多数预期台湾央行到明年才较有升息机会。

一位银行业债市交易员指出，虽然过去台湾的货币政策和美国息息相关，但这些年来台湾与中国的贸易依存度更高，而中国经济成长还在放缓。

〞一加一减之下，台湾很可能利率还是维持在这里，〞前述交易员表示。

虽然不预期台湾央行短期内升息，但另一证券商交易员指出，美国升息时点的预期已经提前，不能排除台湾央行会后可能出现比较鹰派一点的说法，〞最好部位还是降低比较好。〞

市场人士指出，10年期美债殖利率在2.6-2.8%的区间震荡已经两个多月，若是美10年期公债殖利率有效弹破了2.8%的近期高位，则台债的殖利率区间则会明显向上。但若美债维持在原有的区间，则台债料仍不脱区间盘整，五年券103/4 下周交投区料在1.08-1.11%；10年券103/6 料在1.58-1.60%间。

由于央行在本季宣布升息的机率近乎于零，利率曲线短端的货币市场下周料不动如山。尽管季底即将来临，但本月市场资金持续宽松，且央行公开操作平稳，市场人士不预料下周货币市场会有太大波动。

月底前的短拆利率料仍主要在0.388-0.45%之间，30天短票利率维持在既有的0.60-0.61%。