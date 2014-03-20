路透基点：嘉华国际旗下K Wah银团贷款提高至39亿港元--RLPC

路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，嘉华国际旗下公司K Wah Financial Services的银团贷款规模已由30亿港元提高至39亿港元(5.02亿美元)。

中国银行、星展银行、富邦银行(香港)、恒生银行、汇丰、台北富邦商业银行和大华银行担任本案的牵头行兼簿记行(MLAB)。富邦香港及台北富邦分别承贷3.5亿港元及1.5亿港元，其余各承贷5亿港元。

兆丰国际商银及三井住友银行加入成为牵头行，分别承贷5亿港元及3亿港元。中国工商银行澳门分行加入成为安排行，承贷1.8亿港元。

预计最快本周签约。

先前已报导，这笔子弹式贷款平均分成两部分：四年期贷款部分的利率为较Hibor加码135个基点，五年期贷款部分的利率为较Hibor加码155个基点。

嘉华国际控股为此贷款提供担保。

银行受邀按比例以三个层次参与两部分贷款：

承贷3亿港元或以上的银行，获得牵头行头衔，四年期及五年期贷款的综合收益分别为165个基点和180个基点，费用分别为120个基点及125个基点。

承贷2-2.99亿港元者，获得主办行头衔，四年期及五年期贷款的综合收益分别为162个基点和177个基点，费用分别为108个基点及110个基点。

承贷1-1.99亿港元者，获得安排行头衔，四年期及五年期贷款的综合收益分别为159个基点和174.2个基点，费用都为96个基点。

如果资金提取不到50%，则有45个基点的承诺费；若提取额超过50%，则承诺费为35个基点。

如此前报导，所获资金的一部分将用于今年6月到期的14.7亿港元贷款再融资。该笔三年期贷款由中国银行、恒生银行和汇丰银行牵头承贷，利率为较Hibor加码148个基点，最高综合收益为172个基点。

2013年8月，这三家银行牵头为K Wah Financial Services提供33亿港元的再融资贷款，均分为三年期循环信贷和五年期子弹式贷款，利率分别为较Hibor加码125个基点和175个基点。(完)