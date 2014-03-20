版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 15:36 BJT

日本经济：2014财年末至2015财年初很有可能实现2%通胀目标--央行总裁

路透东京3月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，2014财年末至2015财年初的某个时候，消费者通胀率有很高的几率达到2%。

黑田东彦在演讲时表示，消费者物价承受的上升压力将会随着供需平衡的改善而加剧，不过能源价格的正面影响将会开始消退。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐