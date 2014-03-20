路透基点：中信资源料将敲定2.6亿美元再融资贷款案--RLPC

路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港上市企业中信资源控股有限公司料将敲定2.6亿美元的三年期贷款案，低于原定的贷款额度3亿美元。

据消息人士，该笔俱乐部贷款料将在本月底签署。

七家银行参贷：中国建设银行(亚洲)(5,000万美元)、中国信托商业银行(5,000万美元)、星展银行(5,000万美元)、中国银行香港分行(3,500万美元)、三井住友银行(3,500万美元)、台新银行(3,000万美元)和台湾银行(1,000万美元)。

如此前报导所述，该项子弹式贷款利率较Libor加码220个基点。

银行受邀以三个层次承贷，承贷3,000万美元或以上者，综合收益为290个基点，可获得210个基点的前端费用和牵头行兼簿记行头衔；承贷2,000万至2,900万美元者，综合收益为280个基点，可获180个基点前端费用和主办行头衔；承贷1,000万至1,900万美元者，综合收益为270个基点，可获150基点前端费用和安排行头衔。

筹集的资金将用来为一笔将于2014年5月到期的10亿美元七年期债券提供再融资。当初发债所得资金被部分用于支持中信资源收购哈萨克斯坦的油气资产，亦被用作营运资本。

中信资源上次融资是在2012年11月，获得4亿美元的三年定期贷款，利率为较Libor加码210个基点。该融资案由五家银行组成的银团牵头，并还有其它12家银行参与，贷款规模也初始的2亿美元上调。那五家牵头银行是：台湾银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、瑞穗银行和台湾合作金库。

中信资源是一家能源及天然资源投资控股公司，业务涉及铝冶炼、煤炭、大宗商品进出口以及石油的开采、发展和生产。穆迪给予中信资源Ba3的评级。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)