《中国公开市场回购未到期一览表》--3月20日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 4,260 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2014/4/1 28 4.00% 500 2014/4/3 28 4.00% 500 2014/4/8 28 4.00% 1,000 2014/4/10 28 4.00% 1,000 2014/4/15 28 4.00% 1,000 2014/4/17 28 4.00% 260 当月累计：4,260 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5 月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发 。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周 单次，以及零操作均有出现。 另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工 具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 曹巍浩； 审校 李宏薇)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。