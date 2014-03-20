背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1.以下为中国人民银行2014年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) 21天期(%) (亿元人民币) 1/28 1,500 -- 4.30 -- 1/23 1,200 -- -- 4.70 1/21 1,800 -- -- 4.70 1/21 750 4.10 -- -- 2.以下为中国人民银行2014年第一季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 3/20 260 -- 4.00 3/18 1,000 -- 4.00 3/13 1,000 -- 4.00 3/11 1,000 -- 4.00 3/6 430 3.80 -- 3/6 500 -- 4.00 3/4 350 3.80 -- 3/4 500 -- 4.00 2/27 600 3.80 -- 2/25 1,000 3.80 -- 2/20 600 3.80 -- 2/18 480 3.80 -- 注: 浏览央行2013年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 曹巍浩； 审校 李宏薇)