背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
1.以下为中国人民银行2014年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) 21天期(%) (亿元人民币) 1/28 1,500 -- 4.30 -- 1/23 1,200 -- -- 4.70 1/21 1,800 -- -- 4.70 1/21 750 4.10 -- -- 2.以下为中国人民银行2014年第一季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 3/20 260 -- 4.00 3/18 1,000 -- 4.00 3/13 1,000 -- 4.00 3/11 1,000 -- 4.00 3/6 430 3.80 -- 3/6 500 -- 4.00 3/4 350 3.80 -- 3/4 500 -- 4.00 2/27 600 3.80 -- 2/25 1,000 3.80 -- 2/20 600 3.80 -- 2/18 480 3.80 -- 注: 浏览央行2013年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 曹巍浩； 审校 李宏薇)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。