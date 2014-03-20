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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 15:31 BJT

欧洲个股：韩国称对巴克莱的调查是常规例行检查，与调查中资行无关联

路透首尔3月20日 - 韩国央行官员周四表示，韩国对巴克莱 韩国当地部门的调查是常规例行调查，与中国三家银行韩国分支的调查无任何关系。

韩国央行调查和分析办公室主任Cho Jeong-hwan称，“对巴克莱当地部门的调查是对外资银行的常规例行调查。”

消息人士周三表示，韩国调查中国银行 、工商银行 和建设银行 在韩国分支的人民币持仓骤增，而巴克莱银行一同遭到调查。(完)
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