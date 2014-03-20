欧洲个股：韩国称对巴克莱的调查是常规例行检查，与调查中资行无关联

路透首尔3月20日 - 韩国央行官员周四表示，韩国对巴克莱 韩国当地部门的调查是常规例行调查，与中国三家银行韩国分支的调查无任何关系。

韩国央行调查和分析办公室主任Cho Jeong-hwan称，“对巴克莱当地部门的调查是对外资银行的常规例行调查。”