表格：外资在韩国股市卖超2,110亿韩元，接连卖超九日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔3月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,110亿韩元，连续卖超九天，期间累计卖超规模为1.97万亿韩元(18.4亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月20日 -211.0* -41.6 240.6
3月19日 -67.0 55.5 -14.2
3月18日 -148.8 203.6 -80.2
3月17日 -229.6 170.4 29.0
3月14日 -477.3 226.5 227.5
3月13日 -498.1 258.0 225.9
3月12日 -264.6 -169.4 489.0
3月11日 -42.1 -80.1 107.6
3月10日 -34.1 -265.9 301.5
3月 7日 200.7 -197.2 -12.2
3月 6日 85.1 -105.3 9.6
3月 5日 17.0 68.0 -92.3
3月 4日 -148.2 -40.3 174.6
3月 3日 -77.3 -91.4 162.8
2月28日 233.7 -155.3 -32.2
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本月以来 -1,895.3 -9.2 1,769.1
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今年以来 -4,263.8 814.6 3,156.2
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。