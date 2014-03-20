亚洲橡胶：TOCOM期胶追随股市跌势而收低，但油价持坚帮助限制跌幅

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
日本股市日经指数周四跌至六周低点，因美联储主席叶伦的讲话提升了美国或较预期更早就开始升息的预期，这引发了日本股市的卖压，此后日本将迎来为期三天的长周末假期。
不过，贸易商称TOCOM期胶价格仍受到油价坚挺的支撑。
布兰特原油期货周四升至每桶106美元上方，上日美联储暗示明年可能升息，显示美国经济坚稳；此外，地缘政治紧张情势亦支撑油价。
上海期交所橡胶主力9月合约 下滑35元人民币，收报每吨15,175元人民币。
新加坡商品交易所近月4月合约 最新报每公斤192美分，下跌1.7美分。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/朱晓军；审校 杜明霞/田建华)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。