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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 15:32 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶追随股市跌势而收低，但油价持坚帮助限制跌幅

日本股市日经指数周四跌至六周低点，因美联储主席叶伦的讲话提升了美国或较预期更早就开始升息的预期，这引发了日本股市的卖压，此后日本将迎来为期三天的长周末假期。

不过，贸易商称TOCOM期胶价格仍受到油价坚挺的支撑。

布兰特原油期货周四升至每桶106美元上方，上日美联储暗示明年可能升息，显示美国经济坚稳；此外，地缘政治紧张情势亦支撑油价。

上海期交所橡胶主力9月合约 下滑35元人民币，收报每吨15,175元人民币。

新加坡商品交易所近月4月合约 最新报每公斤192美分，下跌1.7美分。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/朱晓军；审校 杜明霞/田建华)
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