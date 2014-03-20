路透调查：中国与其他东亚股市今年料将逆转走升

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 具吸引力的股票估值将推动东亚股市在2014年走高
* 中国股市将引领涨势
路透班加罗尔3月20日 - 一份路透调查显示，在具有吸引力的估值和全球经济升温的推动下，去年开始出现在中国股市和其他东亚股票市场的熊市行情将会在今年发生逆转。
不过，涨势可能要弱于去年12月前次调查的预期。
自美国联邦储备理事会(美联储/FED)于去年5月首次表示有意缩减购债以来，不少新兴市场股市都遭遇了大跌。
今年迄今，中国沪综指 已经下跌近5%，2013年累计下挫7%。香港股市恒生指数 年内跌幅接近7%，韩国综合股价指数 则下跌约4%。
不过，若以12个月远期市盈率来计算，上述三地的股票估值也因此远低于五年和10年均值，这提升了它们的投资魅力。
该调查显示，分析师预计沪综指将会自周三收盘价2,021.73点上涨近18%，达到2,380点。
恒指有可能录得近15%的涨幅至24,750点。
韩国综合股价指数料会上涨近13%。台湾加权股价指数 涨幅可能在4%左右。
尽管市场一致认为上述股指将较当前水准扬升，但预估中值要比12月调查低很多。
外界广泛预计美联储将会在今年稍晚结束大规模刺激政策，这恐将促使投资者撤离新兴市场。
不过对于东亚股票市场来说，关键因素是中国经济情况以及全球经济如何复苏。
中国国务院总理李克强上周警告称，中国经济今年面临“严峻挑战”，此前投资增长、零售销售和工业生产数据均跌至数年低位。
但分析师的观点要乐观一些，他们预计发达经济体的复苏将会推动东亚地区的出口需求。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。