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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 16:05 BJT

《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月20日

路透北京3月20日 - 在资金面初显趋紧苗头时，中国央行公开市场周四正回购操作明显缩量，给市场带来
惊喜。业内人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步
趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。
    
    市场人士并表示，渐进打破人民币升值预期的同时，势必导致资金流入一段时间的减少。在经济增长趋弱
的大背景下，货币政策将微调，然时机仍需等待。管理层将视基本面和资金面的变动，相机调整稳增长扶助的
力度，给市场更加积极的信号。
                      
    以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -4,260
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/15-3/21      --       780       --       1,260      --       --          -480    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/8-3/14       --     1,600       --       2,000      --       --          -400    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/1-3/7       --      1,080       --       1,780      --       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/22-2/28     --       --         --       1,600      --       --        -1,600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/15-2/21     --       --         --       1,080      --       --        -1,080
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/9-2/14      --       --         --        --        --    4,500        -4,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/31-2/8      --       --         --        --        --       --          --
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/27-1/30     --       --         --        --      1,500     750          +750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/18-1/26     --       --         --        --      3,750      --        +3,750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/11-1/17     --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/4-1/10      --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/1-1/3       --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------    
 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
     3.因春节假期调休，相邻隔周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。(完
)

 (整理 曹巍浩； 审校 丁淑琴)
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