《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月20日

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透北京3月20日 - 在资金面初显趋紧苗头时，中国央行公开市场周四正回购操作明显缩量，给市场带来 惊喜。业内人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步 趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。 市场人士并表示，渐进打破人民币升值预期的同时，势必导致资金流入一段时间的减少。在经济增长趋弱 的大背景下，货币政策将微调，然时机仍需等待。管理层将视基本面和资金面的变动，相机调整稳增长扶助的 力度，给市场更加积极的信号。 以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -4,260 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/15-3/21 -- 780 -- 1,260 -- -- -480 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/8-3/14 -- 1,600 -- 2,000 -- -- -400 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/1-3/7 -- 1,080 -- 1,780 -- -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/22-2/28 -- -- -- 1,600 -- -- -1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/15-2/21 -- -- -- 1,080 -- -- -1,080 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/9-2/14 -- -- -- -- -- 4,500 -4,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/31-2/8 -- -- -- -- -- -- -- --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/27-1/30 -- -- -- -- 1,500 750 +750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/18-1/26 -- -- -- -- 3,750 -- +3,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/11-1/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/4-1/10 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/1-1/3 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 3.因春节假期调休，相邻隔周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。(完 ) (整理 曹巍浩； 审校 丁淑琴)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。