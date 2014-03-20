《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月20日

路透北京3月20日 - 在资金面初显趋紧苗头时，中国央行公开市场周四正回购操作明显缩量，给市场带来 惊喜。业内人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步 趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。 市场人士并表示，渐进打破人民币升值预期的同时，势必导致资金流入一段时间的减少。在经济增长趋弱 的大背景下，货币政策将微调，然时机仍需等待。管理层将视基本面和资金面的变动，相机调整稳增长扶助的 力度，给市场更加积极的信号。 以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -4,260 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/15-3/21 -- 780 -- 1,260 -- -- -480 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/8-3/14 -- 1,600 -- 2,000 -- -- -400 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/1-3/7 -- 1,080 -- 1,780 -- -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/22-2/28 -- -- -- 1,600 -- -- -1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/15-2/21 -- -- -- 1,080 -- -- -1,080 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/9-2/14 -- -- -- -- -- 4,500 -4,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/31-2/8 -- -- -- -- -- -- -- --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/27-1/30 -- -- -- -- 1,500 750 +750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/18-1/26 -- -- -- -- 3,750 -- +3,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/11-1/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/4-1/10 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/1-1/3 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 3.因春节假期调休，相邻隔周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。(完 ) (整理 曹巍浩； 审校 丁淑琴)